Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 17 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 17/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 17 octobre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Il est temps de démarrer une collaboration, de développer une clientèle ou de faire votre déclaration d'amour.

Taureau

Les projets ne manquent pas, il suffit de pouvoir les mettre en application, la tâche est sûrement plus complexe que prévu.

Gémeaux

Investi dans des projets ambitieux, vous êtes prêt à abattre des montagnes. Pas sûr que tout le monde soit d'accord pour s'exécuter sans rechigner.

Cancer

Si vous vous êtes mis des objectifs, ne soyez pas trop pressé de les réaliser. Vous devrez faire beaucoup plus d'efforts que prévu !

Lion

Vous allez devoir faire preuve de self-control pour ne pas vous laisser happer par ce qui bouillonne autour de vous.

Vierge

La journée est idéale pour vous consacrer à des activités qui vous tiennent à cœur et vous accorder une pause rien qu'à vous.

Balance

On vous propose de gagner de l'argent en vous surpassant. Les résultats seront performants, vous devriez être surpris par vos bonnes initiatives.

Scorpion

Votre compréhension envers les autres grandit et l'amour pourrait atteindre un niveau plus spirituel et compatissant.

Sagittaire

Si vous devez effectuer des démarches administratives, c'est le jour de le faire.

Capricorne

C'est dans votre intimité que vous passerez les meilleurs moments dans une connivence et une solidarité qui vous fera chaud au cœur.

Verseau

Vous n'aurez pas la langue dans votre poche. C'est le moment de rétablir un équilibre financier ou un abus de confiance.

Poissons

C'est une journée de plaisirs solitaires comme une lecture, une promenade, un moment de méditation.

Les plus lus
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 17 octobre
