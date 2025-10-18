En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 18 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 18/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous vous faites pardonner les promesses que vous n'avez pas tenues et vous décidez de bannir toute forme de mensonge.

Taureau

Ne vous trompez pas de direction, vous avez besoin de davantage de mouvements et non pas de rester statique.

Gémeaux

Vous êtes limpides et vous parvenez à mettre de l'humour dans vos interventions. Cela décontracte tout le monde !

Cancer

Vous essaierez par tous les moyens de faire plaisir aux autres, c'est votre côté Saint-Bernard ! Vous ne pouvez pas vous en empêcher.

Lion

Si ces derniers temps vous aviez décidé d'arrêter de chercher le grand amour, vous changez d'avis et vous repartez à la conquête de l'âme sœur.

Vierge

Si autour de vous l'ambiance est bonne tout va bien, vous dépendez de l'ambiance du moment.

Balance

La provocation devient une seconde nature aujourd'hui. Cela vous aidera à débusquer le pot aux roses.

Scorpion

D'une personne hésitante à prendre des décisions, vous devenez un être confiant dans ses choix et ferme dans ses orientations.

Sagittaire

Vous avez besoin de mobiliser votre endurance pour augmenter votre vitalité. Evitez les efforts violents.

Capricorne

Vous passez à la vitesse supérieure pour régler tout ce qui doit être et vivre à fond le moment présent.

Verseau

Toute votre énergie est tendue vers la passion et l'envie de chérir. Vous avez un sens inné pour attirer l'être aimé.

Poissons

Votre moitié ne semble plus résister à votre magnétisme. Une journée magique se profile. Profitez-en !

