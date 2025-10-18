Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 18 octobre

Bélier
Vous vous faites pardonner les promesses que vous n'avez pas tenues et vous décidez de bannir toute forme de mensonge.
Taureau
Ne vous trompez pas de direction, vous avez besoin de davantage de mouvements et non pas de rester statique.
Gémeaux
Vous êtes limpides et vous parvenez à mettre de l'humour dans vos interventions. Cela décontracte tout le monde !
Cancer
Vous essaierez par tous les moyens de faire plaisir aux autres, c'est votre côté Saint-Bernard ! Vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Lion
Si ces derniers temps vous aviez décidé d'arrêter de chercher le grand amour, vous changez d'avis et vous repartez à la conquête de l'âme sœur.
Vierge
Si autour de vous l'ambiance est bonne tout va bien, vous dépendez de l'ambiance du moment.
Balance
La provocation devient une seconde nature aujourd'hui. Cela vous aidera à débusquer le pot aux roses.
Scorpion
D'une personne hésitante à prendre des décisions, vous devenez un être confiant dans ses choix et ferme dans ses orientations.
Sagittaire
Vous avez besoin de mobiliser votre endurance pour augmenter votre vitalité. Evitez les efforts violents.
Capricorne
Vous passez à la vitesse supérieure pour régler tout ce qui doit être et vivre à fond le moment présent.
Verseau
Toute votre énergie est tendue vers la passion et l'envie de chérir. Vous avez un sens inné pour attirer l'être aimé.
Poissons
Votre moitié ne semble plus résister à votre magnétisme. Une journée magique se profile. Profitez-en !
