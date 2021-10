Un derby et ça repart pour Malherbe ?

Meilleure équipe du championnat – et de loin ! – à l'extérieur, le Stade Malherbe traine toujours sa peine dans son stade d'Ornano maudit. Entre résultats en berne et ambiance tristounette, l'antre caennaise a pris des formes de terre hostile alors même que ses locataires y avaient parfaitement lancé leur saison. Défaillant dans les intentions comme dans la réalisation, Caen reste sur des prestations à domicile, indignes de ses ambitions.

Le SMC a été sanctionné par trois défaites qui l'ont empêché de grimper sur ce podium auquel il prétend légitimement. "On devrait être plus haut, c'est une certitude, mais on est toujours dans nos objectifs, souligne Patrice Garande. J'insiste surtout sur la ligne directrice qu'on doit avoir. Ce n'est pas parce qu'on a perdu plusieurs matchs à domicile qu'on va changer quoi que ce soit là-dedans. Mais évidemment, on va essayer de rectifier le tir."

A deux points du leader

A seulement deux points de la première place, le Stade Malherbe aurait tort de céder à l'inquiétude. En revanche, il doit renouer avec la victoire contre Le Havre pour effacer les possibles doutes. "C'est vrai qu'il y a un problème à domicile sur le plan mathématique mais on va essayer d'y remédier contre Le Havre, poursuit l'entraîneur caennais. C'est un derby, ça peut être un déclic. Un derby, c'est toujours un match particulier. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde au stade parce que ces joueurs le méritent malgré les faux-pas qu'on a faits à domicile. On va essayer de corriger ça, d'avoir une autre attitude, mais on ne va pas sortir des principes qui sont les nôtres."

Le Stade Malherbe sera privé de Livio Nabab et Alexandre Cuvillier, suspendus, mais récupèrera notamment Fayçal Fajr. En face, Le Havre se présentera dans une dynamique mitigée. Les Haut-Normands n'ont plus perdu depuis le 17 septembre, mais ils ont concédé quatre matchs nuls dans l'intervalle. Pour asseoir son statut, Caen doit s'imposer.