CAEN-LE HAVRE (1-0) : Malherbe de justesse dans un pâle derby

La modeste affluence pour un derby a-t-elle eu quelque chose à voir avec l’intensité de cette rencontre phare de la 9e journée de Ligue 2 ? Toujours est-il que les 22 acteurs mirent le temps qu’il fallut pour se montrer entreprenants. En témoigna la première frappe cadrée de la rencontre, signée de la pate droite de Jean Calvé qui multiplia les allers-retours dans son couloir. Malheureusement pour l’ancien Manceau, Zacharie Boucher su parfaitement lire la trajectoire de son tir (15e).

La suite se résuma à une bataille au milieu de terrain d’où pas grand-chose d’intéressant ne ressortit, tant l’intensité du match ne s’éleva jamais comme il était espéré. Bien que donnant l’impression de contrôler les opérations, les Rouge et Bleu passèrent tout près de se commuer en victime quand Jean-Pascal Fontaine se retrouva seul face à Damien Perquis. Le portier normand intervint alors parfaitement pour sauver son équipe (25e). Il dut remettre le bleu de chauffe un quart d’heure plus tard, au devant de Mickaël Le Bihan, parti tout seul dans le dos de la défense.

Entre temps Ngolo Kanté avait su profiter d’une mauvaise relance du portier havrais pour appuyer sur l’accélérateur. Son centre tendu à terre trouva Fayçal Fajr qui manqua sa reprise, alors que Jérôme Rothen, quelques mètres derrière lui, semblait en meilleure position (36e).



Le petit coup de pouce de l’arbitre

Au retour des vestiaires, la principale animation venait des tribunes. A coup d’insultes et de projectiles en papier, le Malherbe Normandy Kop tentait d’intimider l’arrière-garde havraise. Tactiquement et sur le terrain, le bloc caennais évoluait plus haut que dans le premier acte. Le pressing se faisait logiquement plus intense, mais les hommes de Patrice Garande ne parvenaient pas pour autant à se créer d’occasions. Fayçal Fajr s’en remettait par exemple à une frappe de 30 mètres, directement dans la niche de Zacharie Boucher (58e). Et encore une fois, les Hauts-Normands se montraient les plus dangereux, quand sur coup-franc, Riyad Mahrez manquait de tromper Damien Perquis (67e).

Malherbe prenait son temps pour réagir, mais le faisait de belle manière. Nicolas Seube menait l’offensive avant de remettre à Fayçal Fajr, puis de combiner avec Fodé Koïta qui lui déposait le cuir à l’entrée de la surface. Le plus capé des Malherbistes déclenchait une bonne frappe, bien captée à nouveau par Zacharie Boucher (74e).

L’arbitre donna alors un bon coup de main aux locaux en désignant le point de pénalty, suite à une faute peu évidente de Zargo Touré sur Fodé Koïta. Le meneur de jeu caennais expédia alors le ballon sous la barre de son adversaire, impuissant sur ce coup (1-0, 85e). Le sort du match était scellé. Avec cette victoire, Malherbe retrouve la deuxième place du podium avant le Lens-Metz de demain.



La feuille de match

Caen - Le Havre : 1-0 (0-0)

9e journée de Ligue 2, vendredi 27 septembre 2013

11 437 spectateurs



Cartons jaunes : Saad (66e) et Fajr (86e) pour Caen, Bonnet (89e) pour Le Havre

Carton rouge : Touré (85e) pour Le Havre



Caen : Perquis - Calvé, Wagué, Saad, Raineau - Seube, Agouazi, Kanté, Fajr, Rothen (68e) - Kodjia (Koïta, 68e)

Le Havre : Boucher - Mombris, Le Marchand, Touré, Louvion - Dingome, Bonnet, Mahrez (Genton, 79e), Zola, Fontaine (Flochon) - Le Bihan (Sao, 63e)