Musique. Puggy : "On a mis toute notre âme et notre énergie" dans le nouvel album "Are We There Yet ?"

Loisir. Le groupe Puggy est de retour avec un nouvel album "Are We There Yet ?" sorti le 3 octobre dernier. Le groupe repart aussi en tournée avec notamment un Olympia le 5 novembre.

Publié le 14/10/2025 à 15h48 - Par Kevin
Le trio Puggy revient avec son cinquième album, "Are We There Yet ?", sorti le 3 octobre 2025

Le trio belge Puggy revient avec son cinquième album, "Are We There Yet ?" sorti le 3 octobre 2025. Fidèle à leur style, le groupe mélange pop moderne, refrains fédérateurs et productions audacieuses, avec des singles qui font déjà parler d'eux : On My Mind (numéro 2 de l'airplay en Belgique) et Mirror, en duo avec Maëlle et coécrit avec Yseult, qui explose en France avec plus de 300 000 streams.

Imaginé dans leur studio Radio Kitchen à Bruxelles et enrichi par des collaborations internationales, l'album, qui contient 12 titres, marque une nouvelle étape dans leur carrière.

Côté scène, Puggy repart sur les routes avec un Olympia le 5 novembre, Forest National le 28, et des concerts à Rennes, Toulouse et Nantes. Une tournée à ne pas manquer pour tous les fans du groupe !

Matthew et Romain du groupe nous présentent leur nouvel album et la préparation de leur tournée :

Puggy sort son nouvel album

