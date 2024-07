Musique. Alizée se prépare à fêter les 25 ans de "Moi… Lolita"

"Moi… Lolita", c'était l'un des tubes marquant de l'année 2000 en France. Le single s'est vendu à environ 1,3 million d'exemplaires en France et plus de 2 millions à travers le monde. Pour fêter les 25 ans de ce hit, Alizée prépare un concert au concept original à l'Olympia le 7 septembre 2025.

En effet, ce seront les fans de la chanteuse qui décideront de la setlist du show et ils auront carte blanche. "Ils (les fans) décideront avant et je répéterai le spectacle en fonction du choix des fans", a-t-elle confiée sur le plateau de C à vous il y a quelques jours.

Avant cela, Alizée fera partie de la a tournée "I Gotta Feeling", réunissant sur scène les artistes qui ont marqué les années 2000 comme Billy Crawford, Colonel Reyel ou encore Nâdiya.

En attendant, la billetterie pour son concert à l'Olympia ouvrira le 6 septembre de cette année, à 18h.