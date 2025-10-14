En ce moment PARADISE (MON CHEMIN FEAT MALO) NOA MOON
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 14 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 14/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Ne vous forcez pas à porter un masque dont personne n'est dupe. Soyez authentique sans faux-semblants !

Taureau

C'est le moment de passer à la vitesse supérieure, de vous investir dans de nouvelles actions.

Gémeaux

C'est la journée idéale pour profiter pleinement de vos acquis au présent, dans l'instant…

Cancer

Vous êtes trop susceptible… La moindre remarque vous fait réagir au quart de tour, vous gagneriez à écouter vos proches.

Lion

Quelqu'un aura besoin de votre soutien ou de votre aide. Donnez-les-lui mais en mettant des limites.

Vierge

Pour vous aider à ranger la maison, mettez tout votre petit monde à contribution.

Balance

C'est le fait d'innover et de sortir des conventions qui vous seront le plus porteur de chances aujourd'hui, à méditer.

Scorpion

Inutile de prendre des distances avec tout le monde, vous manquez de motivation et cela se ressent.

Sagittaire

La lassitude du quotidien vous pèse, c'est le moment de vous consacrer au sport, une activité dans le silence serait idéale.

Capricorne

Votre réserve de bonne humeur est pleine, votre moral est au top et vous avez soif de plaisir et de joies simples.

Verseau

Ne gâchez pas vos chances de prendre des initiatives. Passez à l'action et vous ne serez pas déçu !

Poissons

Mettez votre perfectionnisme de côté car celui-ci pourrait s'avérer ruineux pour viser ce que vous désirez dans votre vie.

