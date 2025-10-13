Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 13 octobre

Bélier

En couple, pas d'éclats de voix rien que des éclats de joie. Vous semblez sur la même longueur d'onde.

Taureau

Vous avez la possibilité d'améliorer votre confort de vie, vous pourriez décider de partir dans une nouvelle direction.

Gémeaux

Tout va bien, pour les couples comme pour les célibataires tout roule comme sur des roulettes.

Cancer

Votre persévérance accrue vous fatigue sur le plan musculaire sans que vous en ayez conscience.

Lion

Votre bienveillance et votre humeur conviviale vous porteront chance.

Vierge

Vous découvrez un appui important ou vous trouvez un accord avec une personne de votre entourage. C'est l'occasion de consolider les liens importants.

Balance

Vous trouvez une solution pratique à un de vos problèmes, restez confiant !

Scorpion

Vos vœux sont récompensés. Vous êtes très heureux de ce qui se passe autour de vous.

Sagittaire

Vous avez raison de sortir de vos doutes et de vos pensées négatives. Vous parviendrez à vos fins.

Capricorne

Voilà une belle journée pleine de douceur et d'échanges agréables avec chacun.

Verseau

C'est une excellente journée pour voir vos amis ou pour faire de nouvelles connaissances.

Poissons

Vous menez votre barque à votre idée et à votre rythme, ce qui vous promet une journée radieuse.