Rouen. Gagnez 2 entrées pour le Salon de l'Auto et de la Moto au parc des Expositions de Rouen

Ce weekend, venez participer au salon de l'Auto et le salon de la moto au Parc des Expositions de Rouen.

Vous pourrez contempler des voitures et moto, neuves et d'occasions, de toutes marques et modèles.

Des animations gratuites seront aussi propsées comme un simulateur de conduite GT, un simulateur de conduite F1, un mini karting, des jeux gonflables et un centre d'essai pour véhicules neufs.

Restauration sur place.

Date : 24,25 et 26 octobre au Parc des expositions de Rouen

⇒ Pour tentez de gagner vos entrées, remplisser simplement le formulaire présent ci-dessous.

Tirage au sort le mercredi 15 octobre.