Rouen. Gagnez 2 places pour Equi Seine au parc des expositions de Rouen

Du 20 au 23 novembre, découvrez la 25ème édition d'Equi Seine.

Au programme de cet évènement : Cross Indoor, Jumping CSI 4* qui compte pour le clasement mondial, salon normand, salon des métiers et village pédagogique.

Les meilleurs cavaliers mondiaux seront attendus tel que Peneloppe Leprevost, Gilles Thomas (champion de Belgique) ou encore Victor Bettendorf (vainqueur du LGCT Grand Prix de Rome).

Au cours d'Equi Seine, environ 400 chevaux, 220 cavaliers, 18 épreuves et 100 bénévoles seront présent.

Pour plus d'informations sur l'évènement

Date : du 20 au 23 novembre au Parc des expositions de Rouen.

