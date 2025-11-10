En ce moment SOME SAY NEA
Rouen. Gagnez 2 places pour Equi Seine au parc des expositions de Rouen

En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au jumping CSI 4 d'Equi Seine au Parc des expositions de Rouen.

Publié le 10/11/2025 à 14h00


Du 20 au 23 novembre, découvrez la 25ème édition d'Equi Seine. 

Au programme de cet évènement : Cross Indoor, Jumping CSI 4* qui compte pour le clasement mondial, salon normand, salon des métiers et village pédagogique. 

Les meilleurs cavaliers mondiaux seront attendus tel que Peneloppe Leprevost, Gilles Thomas (champion de Belgique) ou encore Victor Bettendorf (vainqueur du LGCT Grand Prix de Rome). 

Au cours d'Equi Seine, environ 400 chevaux, 220 cavaliers, 18 épreuves et 100 bénévoles seront présent.

Pour plus d'informations sur l'évènement, c'est ICI.

Date : du 20 au 23 novembre au Parc des expositions de Rouen.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 entrées, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 14 novembre.


