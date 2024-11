Jeu. Gagnez vos places pour l'Equi Seine du 21 au 24 novembre 2024 au Parc des Expositions de Rouen

Le Compte à Rebours pour la 24ème Édition d’Equi Seine Est Lancé !

Le rendez-vous annuel des passionnés de cheval approche ! La 24ème édition d’Equi Seine se tiendra du 21 au 24 novembre 2024 au Parc des Expositions de Rouen, et la billetterie est d’ores et déjà ouverte ! Réservez vite vos places pour cet événement incontournable de la scène équestre en Normandie, où sport de haut niveau et animations en tout genre seront à l’honneur.

Un Programme Varié pour Petits et Grands

Cette année encore, Equi Seine promet une expérience unique pour tous les visiteurs. Que vous soyez cavalier, passionné d’équitation ou simplement curieux, il y aura de quoi vous émerveiller :

Compétitions Internationales : Ne manquez pas les épreuves de CSI 4*, CSI 2* et les compétitions amateurs, où s’affronteront des cavaliers de haut niveau dans des épreuves spectaculaires.

Ne manquez pas les épreuves de CSI 4*, CSI 2* et les compétitions amateurs, où s’affronteront des cavaliers de haut niveau dans des épreuves spectaculaires. Cross Indoor, 3ème édition : Retrouvez cette discipline impressionnante en intérieur pour une troisième édition palpitante !

Retrouvez cette discipline impressionnante en intérieur pour une troisième édition palpitante ! Salon Normand du Cheval : Plus de 40 exposants seront présents pour partager leur passion et leurs produits autour du monde équestre.



16 Épreuves et Plus de 400 Chevaux au Rendez-vous

Pendant quatre jours, Equi Seine accueillera 16 épreuves et près de 200 cavaliers internationaux. C’est l’occasion unique d’admirer 400 chevaux en pleine performance ! Dimanche, les visiteurs pourront assister au Grand Prix de la Région, un événement très attendu où des cavaliers d’exception rivaliseront d’audace pour décrocher la victoire.

Animations et Découverte pour Tous

En plus des compétitions, l’événement offre de nombreux espaces d’animation et de découverte :

Salon des Métiers du Cheval et de la Filière Équine : Un incontournable pour découvrir les métiers du secteur et les professionnels qui font vivre cette filière.

Un incontournable pour découvrir les métiers du secteur et les professionnels qui font vivre cette filière. Village Pédagogique : Un espace dédié aux plus jeunes et aux familles, pour découvrir l’univers du cheval de manière ludique et éducative.



Les places étant limitées, n’attendez plus pour tenter de gagner vos places avec Tendance Ouest. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 15 novembre à 15h30. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous :