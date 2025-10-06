En ce moment All the things she said T.A.T.U
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 10 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 06/10/2025 à 14h37 - Par Laure
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Une personne vous plaît ? Qu'attendez-vous pour lui déclarer votre flamme ? Foncez sans hésiter davantage.

Taureau

Aujourd'hui, vous prêtez une oreille attentive aux personnes qui sollicitent vos conseils.

Gémeaux

Si vous avez pour habitude de tout prendre à la rigolade pour gérer certaines situations, il faut parfois un peu de sérieux.

Cancer

Même si la barre est haute, ne baissez pas les bras, vous disposez d'un beau potentiel si vous faites confiance à votre instinct.

Lion

Vos initiatives audacieuses vont ravir votre entourage, de belles retombées inattendues sont à prévoir !

Vierge

Certaines situations réclament plus de flair que de connaissances et, aujourd'hui, vous n'en manquez pas.

Balance

Le climat d'aujourd'hui vous invite à oublier vos repères sentimentaux pour vous en créer des plus originaux !

Scorpion

Pas question de vous endormir dans le train-train quotidien, vous pouvez vous faire remarquer en proposant des projets originaux.

Sagittaire

Même si cette journée vous donne envie de vous démarquer, n'en faites pas trop.

Capricorne

Vous devez faire des efforts pour rester concentré sur une question matérielle, un problème concret important à résoudre.

Verseau

On ne devrait rien vous refuser. C'est la journée idéale pour vous faire de nouveaux amis ou bien faire de nouveaux projets amoureux.

Poissons

Comme vous êtes bien dans votre esprit et dans votre corps, vous pourriez déplacer des montagnes.

