Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 7 octobre

Bélier

Faites un effort pour vous concentrer sur une seule tâche à la fois ! Vous vous éparpillez trop.

Taureau

Il faudra beaucoup de diplomatie pour empêcher votre nervosité de se manifester de manière intempestive.

Gémeaux

C'est une journée idéale pour décider de certains changements.

Cancer

Vous avez les cartes en main pour obtenir ce que vous voulez. Alors ne gâchez pas tout !

Lion

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendus ou de quiproquos dans vos échanges familiaux.

Vierge

Certains changements inattendus peuvent survenir dans votre couple et vous aurez peut-être une agréable surprise.

Balance

Vos démarches sont facilitées par des ententes cordiales et une communication agréable avec tous vos interlocuteurs.

Scorpion

C'est le bon moment pour faire le premier pas ou mettre les choses au point, avec votre moitié, après un malentendu.

Sagittaire

Vous prenez des décisions, ces dispositions consolideront votre couple s'il est formé ou nourriront une nouvelle relation amoureuse.

Capricorne

Si vous avez besoin d'autorisations pour démarrer un plan financier, c'est le moment idéal pour les demander.

Verseau

Une rencontre amoureuse est possible aujourd'hui. Alors, fréquentez assidûment votre cercle amical car c'est probablement dans ce cadre familier que vous aurez de bonnes surprises.

Poissons

Cette journée vous réserve son lot de surprises et vous encourage à sortir vos antennes pour flairer l'air du temps.