Caen. Interdit de territoire, le quadragénaire multiplie les vols

Sécurité. Un homme de 41 ans était jugé jeudi 2 octobre pour des vols commis à la Fnac et chez E.Leclerc le 16 décembre 2024 à Caen.

Publié le 05/10/2025 à 14h00 - Par Martine Dubos
Caen. Interdit de territoire, le quadragénaire multiplie les vols
Le voleur d'origine algérienne était jugé au tribunal de Caen le 2 octobre dernier.

Le 16 décembre 2024, la police est appelée pour un vol à l'étalage dans un supermarché E.Leclerc de Caen. Le vigile a remarqué un homme à l'attitude suspecte. Il a enlevé un emballage et a mis un objet dans son pantalon. Il est intercepté dans la galerie marchande. L'homme se défend. Il faudra trois personnes pour le maîtriser.

Un autre vol identifié à la Fnac

A l'arrivée des forces de l'ordre, on retrouve l'emballage. Il dit qu'il l'avait déjà dans une poche pour comparer avec celui du supermarché. Pour lui, c'est un malentendu. Il accuse les agents de sécurité d'avoir pris une boîte vide pour le faire accuser. Cependant, sur les vidéos, on voit bien qu'il enlève le carton du produit qu'il emporte. Les policiers font le rapprochement avec un vol signalé à la Fnac peu avant. Le suspect est identifié.

Au tribunal de Caen, l'homme de 41 ans d'origine algérienne, accompagné d'une interprète, persiste dans ses dénigrements, malgré les preuves accablantes. "Comment j'aurais pu voler alors que j'arrive à peine à marcher ? J'avais sur moi suffisamment d'argent pour payer", s'indigne-t-il. Il souhaite aller en Espagne.

La présidente lui demande alors pourquoi il ne l'a pas fait. Il répond qu'il est soigné ici et bénéficie de l'aide médicale. Il est SDF, sans aucune ressource et depuis le 17 décembre, il était interdit de séjour dans en France.

La procureure affirme qu'il a le droit de contester les faits, mais que ceux-ci sont caractérisés et irréfutables grâce aux vidéos. Après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis, interdiction de territoire français pendant 5 ans. Il devra rembourser 69,99€ à la Fnac.

