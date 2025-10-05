En ce moment ETE 90 THERAPIE TAXI
Normandie. Rafales record, foyers sans électricité, décès : le bilan de la tempête Amy

Sécurité. Samedi 4 octobre, le passage de la tempête Amy a causé des dégâts en Normandie. La rafale de vent la plus forte a été enregistrée à 131km/h au cap de la Hève.

Publié le 05/10/2025 à 08h30 - Par Lilian Fermin
La tempête Amy a touché toute la Normandie, comme ici à Granville, dans la Manche. C'est en Seine-Maritime que les rafales étaient les plus fortes. - La Manche Libre

Samedi 4 octobre a été marqué par le passage de la tempête Amy. Si toute la Normandie était placée en vigilance jaune face au risque de vent violent, la Seine-Maritime était en orange, preuve de la puissance des rafales. Sur le littoral comme dans les terres, le vent s'est fait ressentir tout au long de la journée, au point que la bourrasque la plus forte enregistrée en France a été recensée près du Havre.

Jusqu'à 131km/h

C'est la valeur la plus haute captée par une station hexagonale samedi 4 octobre. Le vent a soufflé jusqu'à 131km/h, au large du cap de la Hève, en Seine-Maritime. A Dieppe, le vent a soufflé à 122km/h, et 118km/h au Havre Octeville. Dans la Manche, une rafale à 117km/h a été enregistrée à Carteret, 115km/h à Cherbourg, 113km/h à Barfleur Gatteville-le-Phare, ou 109km/h à la Pointe du Roc à Granville. Enfin, le vent était plus faible dans le Calvados, avec 93km/h à Deauville et 81km/h à Port-en-Bessin.

Du vent aussi dans les terres

Le vent n'a pas soufflé que sur le littoral. La vitesse de 109km/h a été atteinte à Rouen. Le vent a soufflé jusqu'à 89km/h à Evreux, 84km/h à Caen, et même 75km/h à Alençon.

Deux morts et des chutes

A Etretat, un baigneur de 48 ans a perdu la vie dans les vagues. Si un jeune homme de 18 ans qui l'accompagnait a pu regagner la rive, la victime en a été incapable, tandis que les secours ne pouvaient pas intervenir face aux conditions climatiques. Dans l'Aisne, un conducteur est mort, tué par la chute d'une grande branche d'arbre.

Les pompiers sont d'ailleurs intervenus à de nombreuses reprises pour diverses chutes d'objets sur la voie publique. Dans la Manche, 23 interventions sont recensées, contre une cinquantaine dans l'Eure, par exemple. C'est en Seine-Maritime que le chiffre est le plus important, avec 75 opérations. Deux personnes ont d'ailleurs été légèrement blessées après être tombées à cause des bourrasques. Les faits ont eu lieu au Havre vers 12h, et à Etretat aux alentours de 17h.

Des foyers sans électricité

Jusqu'à 13 000 foyers normands ont été privés de courant à cause de la tempête Amy, communiquait Enedis à 18h hier soir. L'opérateur indiquait que la moitié des impliqués retrouveraient l'électricité en soirée, tandis qu'il faudra attendre des réparations ce dimanche matin pour les autres.

Si plusieurs événements ont été annulés dans la région ou suspendus, à cause du vent, tout devrait revenir à la normale ce dimanche 5 octobre. Exemple avec la Foire Saint-Romain au Havre, qui prévoit de rouvrir ses portes à 14h. Il n'y a désormais plus aucune vigilance émise par Météo France en Normandie.

Normandie. Rafales record, foyers sans électricité, décès : le bilan de la tempête Amy
