Étretat. Un baigneur de 48 ans meurt au large, les secours bloqués par des conditions météorologiques compliquées 

Un drame est survenu ce samedi 4 octobre au large d'Etretat. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 9h15 pour porter secours à deux baigneurs âgés de 18 et 48 ans. Selon les pompiers, le plus jeune a réussi à regagner la rive, tandis que le second n'a pas pu être sauvé.

Un accès à la victime impossible

Plusieurs tentatives de sauvetage ont été entreprises, notamment par l'hélicoptère Dragon 76, mais les conditions météorologiques rendaient l'accès à la victime impossible. Les sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers, ainsi que la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) alertée par le CROSS Gris-Nez, n'ont pas pu non plus mettre d'embarcation à l'eau pour les mêmes raisons.

Le corps de la victime n'a pu être récupéré qu'à marée basse, vers 16h. Il a été déclaré décédé et pris en charge par la gendarmerie. Le maire de la commune s'est rendu sur place. Au total, l'opération a mobilisé 22 pompiers.