En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Étretat. Un baigneur de 48 ans meurt au large, les secours bloqués par des conditions météorologiques compliquées 

Sécurité. Ce samedi 4 octobre, les pompiers sont intervenus au large d'Etretat pour secourir deux baigneurs. L'un d'eux n'a pas réussi à regagner la rive et a été déclaré mort.

Publié le 04/10/2025 à 17h31 - Par Justine Carrère
Étretat. Un baigneur de 48 ans meurt au large, les secours bloqués par des conditions météorologiques compliquées 
Ce samedi 4 octobre, les pompiers sont intervenus au large d'Etretat pour venir en aide à deux baigneurs. L'un d'eux a réussi à regagner la rive mais pas le second qui a été déclaré mort. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un drame est survenu ce samedi 4 octobre au large d'Etretat. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 9h15 pour porter secours à deux baigneurs âgés de 18 et 48 ans. Selon les pompiers, le plus jeune a réussi à regagner la rive, tandis que le second n'a pas pu être sauvé.

Un accès à la victime impossible

Plusieurs tentatives de sauvetage ont été entreprises, notamment par l'hélicoptère Dragon 76, mais les conditions météorologiques rendaient l'accès à la victime impossible. Les sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers, ainsi que la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) alertée par le CROSS Gris-Nez, n'ont pas pu non plus mettre d'embarcation à l'eau pour les mêmes raisons.

Le corps de la victime n'a pu être récupéré qu'à marée basse, vers 16h. Il a été déclaré décédé et pris en charge par la gendarmerie. Le maire de la commune s'est rendu sur place. Au total, l'opération a mobilisé 22 pompiers.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Étretat. Un baigneur de 48 ans meurt au large, les secours bloqués par des conditions météorologiques compliquées 
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple