Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 6 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 06/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 6 octobre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Si vous sentez votre cœur battre plus vite et plus fort, réjouissez-vous. Vous avez tous les symptômes de l'amour !

Taureau

Pour vous maintenir en forme, vous devrez avant toute chose vous reprendre en main et établir de nouvelles règles de vie.

Gémeaux

Votre résistance physique est plutôt bonne mais vous pourrez ressentir des maux d'estomac au cours de la journée.

Cancer

Vous pourriez conclure un contrat important ou assumer de nouvelles responsabilités.

Lion

Votre charme tonique se révélera toujours aussi efficace sur votre moitié. Vous pourrez savourer des moments privilégiés.

Vierge

Attendez un peu pour réaliser des opérations de grande envergure.

Balance

Veillez à ne pas vous épuiser en voulant trop en faire, prenez votre temps !

Scorpion

Vous aurez besoin d'être à l'aise dans vos vêtements, la journée s'annonce longue !

Sagittaire

Vous vous plaignez de l'ambiance actuelle, mais vous devez vous rendre compte que vous êtes en partie responsable.

Capricorne

Quelle que soit votre situation, vous aurez la possibilité de consolider des liens affectifs déjà existants.

Verseau

Les choses évoluent en votre faveur, ce n'est donc pas le moment de ralentir le rythme.

Poissons

C'est le moment d'agir sans hésitation ! Aucune influence de la part des astres ne devrait nuire à vos projets.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 6 octobre
