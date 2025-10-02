En ce moment Tout le bonheur du monde SINSEMILIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Thury-Harcourt. Violent incendie dans un pavillon, un homme légèrement brûlé

Sécurité. Un incendie s'est produit dans la nuit de ce mercredi 1er au jeudi 2 octobre 2025, sur la commune de Thury-Harcourt. Un violent feu de pavillon qui a fait un blessé.

Publié le 02/10/2025 à 06h19 - Par Jimmy Joubert
Thury-Harcourt. Violent incendie dans un pavillon, un homme légèrement brûlé
Les sapeurs pompiers sont intervenus pour un violent incendie de pavillon à Thury-Harcourt, faisant un blessé léger.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il était 1h50, cette nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre 2025, quand les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur la commune de Thury-Harcourt. En cause, un violent feu de pavillon où au moins 20 pompiers ont été engagés.

A leur arrivée, les occupants de la maison avaient été évacués et après bilan, une personne a été blessée dans cet incendie. Il s'agit d'un homme de 44 ans, légèrement brûlé à la main, ce qui a nécessité son transport vers le CHU de Caen. Le reste de la famille, une femme de 41 ans et trois enfants de 11, 14 et 16 ans ont été relogés par la mairie.

Lors de l'intervention, 22 foyers ont été privés d'électricité. Le Maire de la commune ainsi que la Gendarmerie et ENEDIS étaient présents sur les lieux.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Thury-Harcourt. Violent incendie dans un pavillon, un homme légèrement brûlé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple