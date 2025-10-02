Thury-Harcourt. Violent incendie dans un pavillon, un homme légèrement brûlé

Il était 1h50, cette nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre 2025, quand les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur la commune de Thury-Harcourt. En cause, un violent feu de pavillon où au moins 20 pompiers ont été engagés.

A leur arrivée, les occupants de la maison avaient été évacués et après bilan, une personne a été blessée dans cet incendie. Il s'agit d'un homme de 44 ans, légèrement brûlé à la main, ce qui a nécessité son transport vers le CHU de Caen. Le reste de la famille, une femme de 41 ans et trois enfants de 11, 14 et 16 ans ont été relogés par la mairie.

Lors de l'intervention, 22 foyers ont été privés d'électricité. Le Maire de la commune ainsi que la Gendarmerie et ENEDIS étaient présents sur les lieux.