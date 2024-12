Calvados. Il met le feu dans un camping, deux bungalows sont détruits

Le 11 décembre 2022, vers 4h du matin, la fille d'un résident d'un camping à Thury-Harcourt est réveillée par des crépitements. Un bungalow est en feu. Le père de famille met ses enfants en sécurité dans sa voiture et prévient les gendarmes. A leur arrivée, ils ne peuvent que constater la destruction du bungalow d'une résidente, dont le bail expirait le 31 décembre. Il n'avait pas été renouvelé à la suite de plaintes d'autres résidents, car la femme possédait plusieurs chats et chiens qui causaient des dégâts alentour. Le feu s'est propagé et a détruit un deuxième mobil-home et en a endommagé trois autres. On a retrouvé des bidons d'essence vides, avec les empreintes d'un homme bien connu dans la région pour différents délits. En audition, il raconte aux gendarmes qu'il connaît la propriétaire, car il l'a aidée à déménager et qu'il a fait des barbecues avec elle, c'est pourquoi il y a ses empreintes sur les bidons.

Incendie commandité ?

Entendue, celle-ci accuse le gérant du camping puis le prévenu, mais "comme il fait peur à tout le monde dans la région, les gens se taisent". Six victimes étaient présentes à l'audience au tribunal de Caen, le 12 décembre 2024. A la barre, certaines pensent que c'est la propriétaire qui aurait commandité le trentenaire pour mettre le feu à son bungalow. Cela n'a pas été retenu par le parquet. Le prévenu est sorti de prison le 14 août. Il a 18 mentions sur son casier judiciaire. L'avocate de la propriétaire du premier logement détruit par les flammes dit que sa cliente est la victime. Celui des autres victimes explique la terreur occasionnée par cette nuit d'incendie. Pour le procureur, il n'y a aucun doute quant à l'origine criminelle du sinistre ni sur le coupable. Après délibéré, Tony Chalbazian est condamné à 18 mois de prison ferme. Les demandes des parties civiles sont recevables, mais sont renvoyées sur intérêts civils au 9 octobre 2025.