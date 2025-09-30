Musique. "La Fille" : l'hymne audacieux de Vernis Rouge

Dans un paysage musical où les figures féminines se multiplient, Vernis Rouge s'impose. Avec La Fille, son nouveau single sorti vendredi 26 septembre, elle éclate les codes et propose une vision forte, à la fois intime et universelle, de "la fille" qu'on rêve, qu'on craint, qu'on voudrait être ou aimer.

Composé avec Alexandre Zuliani et écrit par l'artiste elle-même, ce morceau pop-rock entêtant ne laisse rien au hasard : son énergie brute, son texte fort, son clip radical… tout y est pensé pour percuter.

Une montée en puissance

Révélée dans The Voice où elle avait surpris le jury et les téléspectateurs avec sa reprise de Bande organisée, l'hymne marseillais du collectif de rappeurs 13'Organisé, elle a continué de briller avec son titre Comme des loups en duo avec Zaoui. Ce dernier a cumulé plus de 20 millions de streams et a confirmé que Vernis Rouge n'est pas qu'un phénomène passager.

La Fille, premier extrait de son futur album, vient après un EP remarqué et marque un vrai tournant artistique. Plus que jamais, l'artiste franco-libanaise s'affirme, à la fois comme une voix singulière dans la scène française et comme une figure montante du féminisme pop.