Duo. Rencontre explosive entre Vernis Rouge et Zaoui

Avec Comme des Loups, Vernis Rouge et Zaoui nous offrent un duo puissant et captivant, explorant la séduction dans toute sa complexité. Ce morceau pop dégage une énergie sombre et pleine d'espoir, portée par des paroles qui décrivent deux âmes rebelles, qui jouent au chat et à la souris, mais prêts à tout affronter ensemble. Ce titre, qui comprend un clin d'œil au titre Les histoires d'A des Rita Mitsouko, rappelle aussi l'esprit de Bonnie & Clyde de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot, avec une ambiance visuelle qui évoquerait un film noir signé Jacques Audiard, Frédéric Schoendoerffer ou Olivier Marchal.

Les deux artistes étaient au Tendance Live en juin dernier

Vernis Rouge, découverte grâce à sa reprise surprenante de Bande Organisée dans The Voice, et Zaoui, ancien de Therapie Taxi qui s'épanouit désormais en solo, se sont notamment, rencontrés au Tendance Live de Granville en juin 2024. Leur complicité artistique a été instantanée, les menant à cette collaboration marquante où ils explorent ensemble de nouveaux horizons. Leurs voix s'entremêlent pour donner vie à ce morceau intense, qui pourrait devenir un hit cet hiver !

Ne manquez pas leurs prochains concerts, près de chez vous, Zaoui sera en live, samedi 30 novembre à 19h30 au MeM à Rennes et jeudi 5 décembre à 20h au Centre des expos du Mans. Puis, retrouvez Vernis Rouge vendredi 24 janvier 2025 à 21h à l'Espace culturel Marcel Pagnol, au Val d'Hazey !