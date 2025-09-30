Musique. "Naufragé" : le premier album de Julien Lieb

Après avoir marqué les esprits dans la onzième saison de la Star Academy, Julien Lieb, qui était sur la scène du Tendance Live au Carré des Docks du Havre vendredi 26 septembre 2025, franchit une nouvelle étape. Le chanteur de 26 ans a sorti ce même jour son premier album "Naufragé".

Dans cet album de 15 titres, il s'impose comme un artiste complet. Sa voix singulière se déploie à travers des morceaux intimes et puissants, où se mêlent douceur et brutalité. Il y parle d'espoir, de résilience et d'amour. Des thèmes universels, portés par une écriture sincère.

"Naufragé" n'est pas seulement une aventure personnelle, il s'ouvre aussi sur des collaborations fortes. On retrouve OTTA sur Dis-moi où, Marilou sur Questions, et surtout Soprano pour Ça va (quand même), une rencontre qui promet de marquer les esprits.

L'album explore des sonorités variées, du rock à l'électro, reflet des influences éclectiques de Julien, de Michael Jackson à Theodora. Sur L'horloge brûle, il rend hommage à son père disparu, livrant un moment bouleversant.

Après le succès de ses premiers singles (Le Jeu, certifié or, et Autrement), Julien Lieb confirme son envie de construire une carrière solide. Et il le fait dans un cadre symbolique : la Cigale, à Paris, où il a donné cette semaine la release party de l'album. "C'est ouf. Je suis super excité. La peur a laissé place à la joie", souriait-il avant de monter sur scène.

Avec "Naufragé", Julien Lieb ouvre les portes de son univers. Un voyage intime, sincère, qui devrait séduire bien au-delà de ses premiers fans.