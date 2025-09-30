Manche. Histoires d'en découdre, le festival des contes et histoires, revient pour une 14e édition

Depuis quatorze ans, les bibliothèques sont les partenaires privilégiées du festival de contes Histoire[s] d'en découdre, organisé par la bibliothèque départementale de la Manche. Elles sont près de 40 à ouvrir leurs portes au public pour des instants précieux où la parole prendra le pouvoir. Grâce à leur talent pour manier le langage, des conteurs et conteuses inviteront petits et grands au royaume des histoires, de l'imaginaire et de toutes les fantaisies.

Un public très varié

Les spectacles organisés au sein des bibliothèques ou dans des salles plus importantes rassemblent chaque année un public très varié.

Histoire(s) d'en découdre s'est forgé une identité en programmant quelques grands noms du conte tout en donnant la parole à des artistes émergents, ainsi qu'à des artistes du territoire.

35 spectacles

Le festival varie les répertoires ou les horizons, du conte traditionnel aux expressions les plus contemporaines en évoquant des thématiques actuelles : la transmission, l'égalité femmes hommes, la nature et en favorisant tout particulièrement l'éveil culturel des tout-petits avec des spectacles qui leur sont dédiés.

35 spectacles sont proposés du 1er au 12 octobre. Le programme complet de cette 14e édition est à retrouver sur la page Facebook de la bibliothèque départementale de la Manche.