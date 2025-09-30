En ce moment JE COURS KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Histoires d'en découdre, le festival des contes et histoires, revient pour une 14e édition

Culture. Le festival Histoires d'en découdre, de retour du 1er au 12 octobre dans les médiathèques de la Manche.

Publié le 30/09/2025 à 14h30 - Par Thierry Valoi
Manche. Histoires d'en découdre, le festival des contes et histoires, revient pour une 14e édition
La 14e édition du festival Histoires d'en découdre va bientôt débuter. - DDaguier CD50

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis quatorze ans, les bibliothèques sont les partenaires privilégiées du festival de contes Histoire[s] d'en découdre, organisé par la bibliothèque départementale de la Manche. Elles sont près de 40 à ouvrir leurs portes au public pour des instants précieux où la parole prendra le pouvoir. Grâce à leur talent pour manier le langage, des conteurs et conteuses inviteront petits et grands au royaume des histoires, de l'imaginaire et de toutes les fantaisies.

Un public très varié

Les spectacles organisés au sein des bibliothèques ou dans des salles plus importantes rassemblent chaque année un public très varié. 

Histoire(s) d'en découdre s'est forgé une identité en programmant quelques grands noms du conte tout en donnant la parole à des artistes émergents, ainsi qu'à des artistes du territoire.

35 spectacles

Le festival varie les répertoires ou les horizons, du conte traditionnel aux expressions les plus contemporaines en évoquant des thématiques actuelles : la transmission, l'égalité femmes hommes, la nature et en favorisant tout particulièrement l'éveil culturel des tout-petits avec des spectacles qui leur sont dédiés.

35 spectacles sont proposés du 1er au 12 octobre. Le programme complet de cette 14e édition est à retrouver sur la page Facebook de la bibliothèque départementale de la Manche.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Histoires d'en découdre, le festival des contes et histoires, revient pour une 14e édition
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple