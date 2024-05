Cherbourg. Concours d'éloquence : la finale remportée par Elise Portelette

La finale du concours de prise de parole "Eloquentia Cherbourg", qui a réuni au départ 25 candidats, a été remportée lundi 20 mai par Elise Portelette à l'occasion d'une soirée exceptionnelle au théâtre à l'Italienne. Elle se trouvait parmi trois autres finalistes : Juliette Dubois-Rabay, Jocelyn Daprey et Patrick Dzeret.

Une soirée placée sous le signe du 80e D-Day

Ce rendez-vous, placé sous le signe du 80e D-Day, était rythmé avec des interventions d'artistes comme des rappeurs et des slameurs, ou encore des écrivains. Il s'est déroulé en présence d'un public venu nombreux et d'élus, comme le sénateur de la Manche Sébastien Fagnen et le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé. "L'art des mots et l'élégance du discours furent à l'honneur ce lundi soir au Trident", a confié le sénateur. "Bravo à la gagnante Elise, à Pauline Clermidy et Greg Saillard - les coprésidents de l'association 'Eloquentia Cherbourg' - et à tous les virtuoses des paroles." Benoît Arrivé a salué un "événement qui met en valeur la prise de parole des 18-30 ans".