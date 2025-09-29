En ce moment Gimme Love SIA
Orne. 4 manifestations prévues le 2 octobre à l'appel des syndicats

Politique. L'intersyndicale de l'Orne appelle à une nouvelle manifestation, jeudi 2 octobre, dans quatre villes du département. Selon elle, aucune réponse claire n'a été apportée par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, après la mobilisation du 18 septembre.

Publié le 29/09/2025 à 16h00 - Par Simon Lebaron
Plus de 800 personnes se sont rassemblées à Alençon le 18 septembre.

Les syndicats de nouveau dans la rue. L'intersyndicale de l'Orne (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, SOLIDAIRES) appelle à une nouvelle mobilisation jeudi 2 octobre, contre la nomination de l'Eurois Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. "Le choix du président de la République de nommer un proche à Matignon le confirme : encore une fois, son objectif est de maintenir sa politique économique au service des plus riches et du grand patronat", dénoncent-ils.

"Aucune réponse claire"

Après la mobilisation interprofessionnelle du 18 septembre, qui a rassemblé près de 2 000 personnes dans l'ensemble du département selon la préfecture, les organisations syndicales avaient posé un ultimatum. "Elles ont été reçues le 24 septembre par le Premier ministre, pour obtenir des réponses concrètes aux revendications exprimées. Aucune réponse claire n'a été apportée à la colère des salariés, agents, demandeurs d'emploi, jeunes, retraités", souligne l'intersyndicale dans un communiqué de presse.

Ainsi, les syndicats de l'Orne appellent à "amplifier la mobilisation" lors d'une nouvelle journée de grève et d'actions, jeudi 2 octobre. Des rassemblements :

  • à Alençon, 10h30 devant la préfecture. La manifestation se terminera à Pyramide.

  • à Flers, 17h sur la place Charles de Gaulle, au rond-point des 5 becs.

  • à L'Aigle, 17h30 sur la place de la Poste.

  • à Argentan, 10h30 au rond-point de Carrefour avant une manifestation jusqu'à la mairie.

