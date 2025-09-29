En ce moment La La La NAUGHTY BOY
Fécamp Caux Littoral. Espace France Rénov' : des conseils personnalisés pour la rénovation de son habitat

Environnement. Depuis le début de l'année 2025, l'Agglomération Fécamp Caux Littoral a créé un espace conseil France Rénov'. Il donne des conseils personnalisés aux habitants ayant des projets de travaux d'habitat.

Publié le 29/09/2025 à 14h28 - Par Gilles Anthoine
Stéphanie Vautier accueille les habitants de l'agglomération pour les aider dans leur rénovation de leur habitat. - Claude Monnier

Un nouveau service est proposé aux habitants de l'agglomération de Fécamp Caux Littoral, un espace conseil France Rénov'. Depuis le début de l'année, Stéphanie Vautier accueille les particuliers et les professionnels ayant besoin de conseils concernant des projets de travaux d'habitat. Plus de 225 personnes ont déjà pu profiter de conseils. Dans la grande majorité des cas, les personnes souhaitent des informations sur les aides possibles pour rénover énergétiquement leur logement. Prochainement, un deuxième conseiller sera embauché pour faire face à la demande.

Pour l'agglomération, c'est un nouveau maillon dans son objectif d'être en 2040 un territoire 100% énergie renouvelable : donner des conseils pour réduire sa consommation énergétique et produire sa propre énergie renouvelable.

Les conseillers France Rénov' aident à élaborer votre projet, vous conseillent ou vous orientent en fonction de votre situation. Ils peuvent vous apporter des informations techniques, financières ou juridiques que ce soit pour de la rénovation énergétique (isolation, chauffage ou ventilation), des énergies renouvelables (panneaux solaires, géothermie, bois ou éolien), l'adaptation de votre logement à la suite d'une perte d'autonomie ou encore la lutte contre l'habitat indigne et dégradé.

Un service gratuit accessible à tous

France Rénov' est un service gratuit, indépendant et accessible à tous sur rendez-vous. Il est important de bien préparer le rendez-vous : se munir des plans et photos pour s'imprégner du projet, des devis d'entreprises (s'ils sont déjà faits), de votre avis d'imposition ou encore des factures d'énergie.

Pratique. France Rénov' - au sein des services techniques de Fécamp Caux Littoral, 51 chemin du Parc à Colleville - du lundi au vendredi sur rendez-vous au 02 76 23 60 16.

