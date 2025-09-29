En ce moment Gimme Love SIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bessin. Un nouveau marathon organisé sur les traces des héros du D-Day

Sport. Ce lundi 29 septembre, les organisateurs des Foulées de Bayeux ont annoncé la création d'un marathon pour la 42e édition, le 29 mars prochain.

Publié le 29/09/2025 à 15h45 - Par Lilian Fermin
Bessin. Un nouveau marathon organisé sur les traces des héros du D-Day
D'autres distances sont courues aux Foulées de Bayeux : le 5km, le 10km, le semi-marathon,ou encore la course des enfants, une course intergénérationnelle, ou deux randonnées. - AZAPRO

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Foulées de Bayeux changent de dimension. Pour la 42e édition, qui se tiendra les 28 et 29 mars, les organisateurs annoncent proposer le Marathon des Héros Omaha-Bayeux. Les sportifs pourront s'essayer à la mythique distance, sur un parcours fort en émotion.

Les marathoniens s'élanceront de Grandcamp-Maisy, approcheront la Pointe du Hoc, longeront Omaha Beach, entreront brièvement dans le cimetière militaire américain, fouleront le port de Port-en-Bessin, puis redescendront vers Bayeux par le jardin botanique et le stade Henry Jeanne.

"Ce projet a pu se concrétiser grâce à l'ouverture totale de la Vélomaritime, qui nous facilite la sécurisation du parcours", avoue Thomas Bracqbien, en charge de l'organisation. "C'est un parcours exigeant tout de même, avec environ 318m de dénivelé positif." Pour cette première édition labélisée par la fédération, 1 500 coureurs pourront s'inscrire. "Nous pensons que les gens vont venir d'assez loin." Les inscriptions ouvrent le 6 octobre à 20h, à partir de 52€.

Julie Belloche et Thomas Bracqbien sont derrière l'organisation de ce nouveau marathon dans le Calvados. Il s'agit du troisième du département, après le Marathon de la Liberté à Caen, et celui de Deauville.Julie Belloche et Thomas Bracqbien sont derrière l'organisation de ce nouveau marathon dans le Calvados. Il s'agit du troisième du département, après le Marathon de la Liberté à Caen, et celui de Deauville.

Galerie photos
Julie Belloche et Thomas Bracqbien sont derrière l'organisation de ce nouveau marathon dans le Calvados. Il s'agit du troisième du département, après le Marathon de la Liberté à Caen, et celui de Deauville.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bessin. Un nouveau marathon organisé sur les traces des héros du D-Day
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple