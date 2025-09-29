Bessin. Un nouveau marathon organisé sur les traces des héros du D-Day

Les Foulées de Bayeux changent de dimension. Pour la 42e édition, qui se tiendra les 28 et 29 mars, les organisateurs annoncent proposer le Marathon des Héros Omaha-Bayeux. Les sportifs pourront s'essayer à la mythique distance, sur un parcours fort en émotion.

Les marathoniens s'élanceront de Grandcamp-Maisy, approcheront la Pointe du Hoc, longeront Omaha Beach, entreront brièvement dans le cimetière militaire américain, fouleront le port de Port-en-Bessin, puis redescendront vers Bayeux par le jardin botanique et le stade Henry Jeanne.

"Ce projet a pu se concrétiser grâce à l'ouverture totale de la Vélomaritime, qui nous facilite la sécurisation du parcours", avoue Thomas Bracqbien, en charge de l'organisation. "C'est un parcours exigeant tout de même, avec environ 318m de dénivelé positif." Pour cette première édition labélisée par la fédération, 1 500 coureurs pourront s'inscrire. "Nous pensons que les gens vont venir d'assez loin." Les inscriptions ouvrent le 6 octobre à 20h, à partir de 52€.

Julie Belloche et Thomas Bracqbien sont derrière l'organisation de ce nouveau marathon dans le Calvados. Il s'agit du troisième du département, après le Marathon de la Liberté à Caen, et celui de Deauville.