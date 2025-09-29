En ce moment La La La NAUGHTY BOY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Six scénaristes et vidéastes en visite dans le département pour trouver l'inspiration

Culture. Six scénaristes, réalisateurs et vidéastes ont visité le département de la Manche, du mardi 23 au vendredi 26 septembre, en voyage d'inspiration. L'objectif est de faire découvrir le territoire pour que des films y soient tournés.

Publié le 29/09/2025 à 14h14 - Par Thibault Lecoq
Manche. Six scénaristes et vidéastes en visite dans le département pour trouver l'inspiration
Baptiste Fillon, Maxime Cormier, Camille Lugan, Sarah Masson, Aodrent Buart et Clément Pérot ont visité la Manche pendant une semaine. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une semaine en voyage d'inspiration a eu lieu dans la Manche, du mardi 23 au vendredi 26 septembre. Un groupe de six scénaristes, réalisateurs et vidéastes a découvert le département sous toutes ses coutures, maritimes comme terrestres. Ils ont pu découvrir Cherbourg, Jobourg, l'île Tatihou, la côte ouest ou encore la baie du Mont Saint-Michel.

Des marais à la côte ouest

L'idée pour Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département, et Normandie Images, l'agence d'aide au cinéma dans la région, est de promouvoir le département. Cela doit permettre de mieux l'envisager comme une terre de tournage. Les six invités ont autant découvert des lieux que rencontré des personnes durant ce voyage, ce qui est une aubaine pour Aodren Buart, étudiant en cinéma à la Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son). Il est en train d'écrire son long-métrage de fin d'études. "Je ressors particulièrement touché par ce territoire. Mon film se passera dans le Cotentin, entre vergers, marais et plage du Débarquement", détaille-t-il. Il a ainsi mieux compris le territoire.

Pour lui, entre les rencontres ou la découverte des paysages, les deux sont importants dans un tel voyage. "Ça se complète. Les territoires sans les gens, ce n'est rien. On a eu la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs du territoire, c'était vraiment touchant, et porteur d'histoires et d'idées pour nos films", assure-t-il. Pour écrire, tous affirment avoir besoin "d'incarnation", pour mieux se projeter. "On écrit avec des images", affirme le scénariste Maxime Cormier.

Des idées pour le futur

Et si tout ne va pas servir maintenant, ce voyage ouvre des perspectives. "J'ai du pain sur la planche. Je reviendrai. Ça donne aussi des perspectives sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ça donne des graines de projets. Sur certaines rencontres on se dit qu'il y a quelque chose à développer plus tard", illustre-t-il. Il a notamment été touché par la nuit sur l'île Tatihou aussi bien avec le patrimoine que son histoire parfois difficile avec la maison de correction. Maxime Cormier, scénariste notamment sur les feuilletons de TF1 Demain nous appartient ou Ici tout commence, a lui été touché par la rencontre avec des élèves de l'école militaire de Querqueville. Bientôt un feuilleton dans une telle école sur la première chaîne ?

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Six scénaristes et vidéastes en visite dans le département pour trouver l'inspiration
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple