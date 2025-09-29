Manche. Six scénaristes et vidéastes en visite dans le département pour trouver l'inspiration

Une semaine en voyage d'inspiration a eu lieu dans la Manche, du mardi 23 au vendredi 26 septembre. Un groupe de six scénaristes, réalisateurs et vidéastes a découvert le département sous toutes ses coutures, maritimes comme terrestres. Ils ont pu découvrir Cherbourg, Jobourg, l'île Tatihou, la côte ouest ou encore la baie du Mont Saint-Michel.

Des marais à la côte ouest

L'idée pour Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département, et Normandie Images, l'agence d'aide au cinéma dans la région, est de promouvoir le département. Cela doit permettre de mieux l'envisager comme une terre de tournage. Les six invités ont autant découvert des lieux que rencontré des personnes durant ce voyage, ce qui est une aubaine pour Aodren Buart, étudiant en cinéma à la Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son). Il est en train d'écrire son long-métrage de fin d'études. "Je ressors particulièrement touché par ce territoire. Mon film se passera dans le Cotentin, entre vergers, marais et plage du Débarquement", détaille-t-il. Il a ainsi mieux compris le territoire.

Pour lui, entre les rencontres ou la découverte des paysages, les deux sont importants dans un tel voyage. "Ça se complète. Les territoires sans les gens, ce n'est rien. On a eu la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs du territoire, c'était vraiment touchant, et porteur d'histoires et d'idées pour nos films", assure-t-il. Pour écrire, tous affirment avoir besoin "d'incarnation", pour mieux se projeter. "On écrit avec des images", affirme le scénariste Maxime Cormier.

Des idées pour le futur

Et si tout ne va pas servir maintenant, ce voyage ouvre des perspectives. "J'ai du pain sur la planche. Je reviendrai. Ça donne aussi des perspectives sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ça donne des graines de projets. Sur certaines rencontres on se dit qu'il y a quelque chose à développer plus tard", illustre-t-il. Il a notamment été touché par la nuit sur l'île Tatihou aussi bien avec le patrimoine que son histoire parfois difficile avec la maison de correction. Maxime Cormier, scénariste notamment sur les feuilletons de TF1 Demain nous appartient ou Ici tout commence, a lui été touché par la rencontre avec des élèves de l'école militaire de Querqueville. Bientôt un feuilleton dans une telle école sur la première chaîne ?