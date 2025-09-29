En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
[Photos] Rouen. Après des travaux, les services de l'archevêché se regroupent

Patrimoine. Un vaste chantier sur des bâtiments de l'archevêché de Rouen, accolés à la cathédrale, a permis de rassembler l'ensemble des services en centre-ville. Des travaux d'ampleur sur un patrimoine classé qui ont été inaugurés mardi 23 septembre 2025.

Publié le 29/09/2025 à 11h32 - Par Pierre Durand-Gratian
[Photos] Rouen. Après des travaux, les services de l'archevêché se regroupent
Les anciennes écuries sont devenues un centre diocésain qui rassemble les différents services.

Voilà qui devrait faciliter le travail des services du diocèse. D'importants travaux ont été menés sur le site de l'archevêché à Rouen, accolé à la cathédrale. Ils ont été inaugurés, mardi 23 septembre. Deux ans de chantier pour 2,7 millions d'euros qui ont permis de transformer d'anciennes écuries en centre diocésain. "C'était nécessaire puisque le centre diocésain, route de Neufchâtel, est désormais un campus de l'Institut catholique de Paris", détaille Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Dans cet espace, des bureaux et salles de réunion ont été aménagés ainsi qu'un petit espace pour la prière.

Des espaces collectifs de travail ont été aménagés dans les anciennes écuries.Des espaces collectifs de travail ont été aménagés dans les anciennes écuries.

Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a inauguré les nouveaux équipements, mardi 23 septembre.Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a inauguré les nouveaux équipements, mardi 23 septembre.

Une salle pour la prière a été pensée dans le centre diocésain.Une salle pour la prière a été pensée dans le centre diocésain.

La grande bibliothèque devient la salle Saint-Pierre

Dans les bâtiments de l'archevêché, c'est la grande bibliothèque qui a été entièrement rénovée et qui pourra servir pour des grands rassemblements de travail. "On a remis au jour avec le décor d'origine, remis en lecture cette grande bibliothèque", indique Richard Duplat, architecte en chef des Monuments historiques. Avec l'installation d'un ascenseur, "un comble perdu laissé en déshérence a retrouvé sa légitimité", précise le professionnel.

La grande bibliothèque, désormais salle Saint-Pierre, va permettre d'accueillir des rassemblements de travail d'envergure.La grande bibliothèque, désormais salle Saint-Pierre, va permettre d'accueillir des rassemblements de travail d'envergure.

D'anciens combles, aux magnifiques ornements, ont été rendus à nouveau accessibles avec l'installation d'un ascenseur.D'anciens combles, aux magnifiques ornements, ont été rendus à nouveau accessibles avec l'installation d'un ascenseur.

Galerie photos
La grande bibliothèque, désormais salle Saint-Pierre, va permettre d'accueillir des rassemblements de travail d'envergure. Des espaces collectifs de travail ont été aménagés dans les anciennes écuries. Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a inauguré les nouveaux équipements, mardi 23 septembre. Une salle pour la prière a été pensée dans le centre diocésain. D'anciens combles, aux magnifiques ornements, ont été rendus à nouveau accessibles avec l'installation d'un ascenseur.

[Photos] Rouen. Après des travaux, les services de l'archevêché se regroupent
