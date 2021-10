Près de la cathédrale, l’éclosion des Jardins d’Albane

Aujourd’hui, les terrassement sont terminés, les plantes et les différentes essences qui viendront peupler les jardins d’Albane sont en cours de plantation.



Cour et jardins hauts

Après avoir servi lontemps d’espace de chantier, notamment lors de la réfection de la cathédrale, le lieu promet de devenir très bientôt un espace où il fera bon s’arrêter, en plein coeur de la ville, à l’ombre de Notre Dame. A l’emplacement du cloître, prévu au XIIIe siècle mais qui n’a jamais vu le jour, un jardin à la végétation basse est installé. Il sera accessible depuis la cour des libraires. L’autre partie du projet est constituée de jardins hauts. Des jardins qui ont été conçus pour servir de “refuge” en terme de biodiversité. Sans compter que le vieux marronnier va être conservé pour rendre possible la nidification d’insectes. Les murets de séparation, construits ça et là, réutilisent des pierres de la cathédrale. Ce chantier de taille, 1,5 millions d’euros financés par ville et par la DRAC, a profité de l’édification de l’espace Monnet pour voir le jour. Livraison prévue à l’été 2011.