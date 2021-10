Rouen : les clochetons regagnent la flèche de la cathédrale

La flèche de la cathédrale de Rouen a déjà retrouvé l'un de ses clochetons durant l'été. Le premier a avoir quitté les hauteurs, sous l'effet de la tempête de 1999, a été le premier a retrouvé sa place, entièrement restauré. Depuis lundi 1er octobre, une grue a investi la place de la cathédrale. C'est elle qui transporte, à la base de la flèche, les différents modules en inox passivé, qui forment le nouveau squelette des quatres clochetons.

Travail de précision

Le travail est délicat et dépendant de la météo. Si le vent souffle trop tout est stoppé : les morceaux de structure sont élevés à près de 80 mètres au-dessus du sol. Une rafale pourrait faire tanguer le module. Or, la précision est de rigueur : le grutier ne dispose que d'un mètre de marge, maximum, pour faire entrer la structure en inox au milieu des échaffaudages. Tout en haut, les ouvriers réceptionnent et boulonnent les différents modules. Chacun d'entre eux pèse entre 500kg et 2,9 tonnes.

Une fois que la structure de chaque clocheton sera complète une seconde phase débutera sur le chantier : tous les décors en cuivre vont être fixés sur les structures. Durant plusieurs mois, au sein du Hangar 108, les ouvriers ont restaurés et recréés les pièces les plus abîmées. Tout devrait être reposé d'ici juin 2013. Le but étant d'avoir ôté les échaffaudages des clochetons pour l'Armada.