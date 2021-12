Hangar 108, l’hôpital des clochetons

“Il ne reste plus que quelques pièces au bas du clocheton nord-ouest de la cathédrale à descendre, et nous allons pouvoir tous nous concentrer au hangar 108”, explique Bernard Bos, conducteur des travaux de rénovation.

Lancé il y a neuf mois, ce chantier pharaonique prévoit la remise en forme de tous les éléments des clochetons en cuivre de la cathédrale.

“Nous les avons démontés, désassemblés, répertoriés et nettoyés pour, au final, réutiliser le maximum de pièces d’origine”, souligne le professionnel de la restauration de toiture. Des visites sont organisées au hangar 108, tandis que les derniers échafaudages devraient être retirés à la fin du mois. Avec près de 8 000 pièces à remonter et 200 000 rivets à mettre, il reste du travail avant la fin des travaux prévue en 2013.