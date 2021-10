Le grand orgue de la cathédrale a besoin d'être rénové

C’est ce que souhaitent les membres de l’association l’ARIGOT (Association pour la reconstruction instrumentale du grand orgue de tribune de la cathédrale de Rouen). Inauguré en 1956 par le facteur d’orgue Marcel Dupré, l’instrument n’a pas été changé et nécessite une reconstruction. “Cet orgue n’est pas à la hauteur de la cathédrale, la tuyauterie est usée, les circuits électriques sont en friches et les faux contacts fréquents”, explique Lionel Coulon, organiste de Notre-Dame de Rouen.

Propriété de l’Etat, l’orgue est révisé trois fois dans l’année, ce qui ne suffit pas à améliorer la qualité sonore de l’instrument. “Je pense qu’il faut un orgue neuf pour la cathédrale et trouver une autre place à celui-ci”, ajoute l’organiste. Le constat est clair, l’orgue n’est plus adapté et cela devient une véritable performance de jouer sans fausse note.