Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 4 octobre

Bélier
Vous allez avoir le calme nécessaire pour vous consacrer à vos proches et à leurs tracasseries. Faites-le sans regrets !
Taureau
Votre impulsivité risque de vous mener à des complications. Mettez les formes à vos paroles pour éviter ces tendances.
Gémeaux
Si vos capacités sont mises en doute, ne montez pas sur vos grands chevaux, ce serait prêter le flanc à d'autres critiques.
Cancer
Vous faites une sélection rigoureuse dans vos relations sentimentales aujourd'hui !
Lion
Des occasions inattendues vour permettent de remettre vos finances à plat et d'oublier enfin les soucis récents dans ce domaine.
Vierge
C'est un bon moment pour vous exprimer et vous pouvez vous attendre à des émotions puissantes, des humeurs changeantes…
Balance
Cette journée est particulièrement importante en ce qui concerne ces changements dans vos relations avec votre entourage.
Scorpion
Ne vous arrêtez pas aux critiques, ne soyez pas sensible aux petites attaques.
Sagittaire
Vous êtes très inquiet aujourd'hui et vous avez besoin d'activité. Essayez de ne faire que des choses qui ont un but précis.
Capricorne
Vous pourriez, au hasard d'une conversation ou d'une rencontre, vous brancher sur un projet passionnant ou proposer vos initiatives audacieuses.
Verseau
Prenez du recul par rapport aux problèmes que vous rencontrez et focalisez-vous plutôt sur ce qui fonctionne bien dans votre vie.
Poissons
La journée est idéale pour élargir votre cercle relationnel et laisser libre cours à votre créativité.
