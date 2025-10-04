En ce moment I WANNA DANCE WITH SOMEBODY WHITNEY HOUSTON
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 4 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 04/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 4 octobre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous allez avoir le calme nécessaire pour vous consacrer à vos proches et à leurs tracasseries. Faites-le sans regrets !

Taureau

Votre impulsivité risque de vous mener à des complications. Mettez les formes à vos paroles pour éviter ces tendances.

Gémeaux

Si vos capacités sont mises en doute, ne montez pas sur vos grands chevaux, ce serait prêter le flanc à d'autres critiques.

Cancer

Vous faites une sélection rigoureuse dans vos relations sentimentales aujourd'hui !

Lion

Des occasions inattendues vour permettent de remettre vos finances à plat et d'oublier enfin les soucis récents dans ce domaine.

Vierge

C'est un bon moment pour vous exprimer et vous pouvez vous attendre à des émotions puissantes, des humeurs changeantes…

Balance

Cette journée est particulièrement importante en ce qui concerne ces changements dans vos relations avec votre entourage.

Scorpion

Ne vous arrêtez pas aux critiques, ne soyez pas sensible aux petites attaques.

Sagittaire

Vous êtes très inquiet aujourd'hui et vous avez besoin d'activité. Essayez de ne faire que des choses qui ont un but précis.

Capricorne

Vous pourriez, au hasard d'une conversation ou d'une rencontre, vous brancher sur un projet passionnant ou proposer vos initiatives audacieuses.

Verseau

Prenez du recul par rapport aux problèmes que vous rencontrez et focalisez-vous plutôt sur ce qui fonctionne bien dans votre vie.

Poissons

La journée est idéale pour élargir votre cercle relationnel et laisser libre cours à votre créativité.

