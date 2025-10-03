Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 3 octobre

Bélier

C'est par le biais du dialogue que vous poserez les premières bases aux changements que vous espérez.

Taureau

La sérénité est de retour dans votre quotidien. Alors, profitez-en pour vous octroyer du temps.

Gémeaux

C'est avec enthousiasme que vous laissez parler vos sentiments et faites preuve d'une grande ouverture d'esprit.

Cancer

N'entamez pas trop de projets en même temps ou vous prendrez le risque de ne pas avoir suffisamment de fonds pour suivre la cadence.

Lion

Voilà une journée bénie au cours de laquelle les invitations, les sorties, les opportunités, la chance sont au rendez-vous.

Vierge

Vous avez bien du pain sur la planche. Usez de vos talents d'organisation pour planifier votre travail.

Balance

Si vous en avez la possibilité, faites un break, tout seul, loin des tensions. Vous aurez une vue plus claire des problèmes.

Scorpion

Si vous restez constructif et bienveillant dans vos interventions, vous pourrez alors dialoguer réellement !

Sagittaire

Vous pourrez profiter d'une agréable ambiance amicale dans laquelle l'humour sera dominant.

Capricorne

Vous êtes pleinement détendu et en possession de tous vos moyens pour sortir de votre réserve et vous ouvrir aux autres.

Verseau

Vos finances se portent bien, vos projets sont maîtrisés, vous gardez le cap grâce à vos bonnes méthodes et votre sens de l'organisation.

Poissons

Vous aurez confiance en vous, un peu trop au goût de certains et cela risque d'être mal interprété.