Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 2 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 02/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Les motifs de dispute risquent de se multiplier. Pourtant, si vous vous montrez un peu moins directif, la situation s'arrangera vite.

Taureau

Vous devrez évacuer votre nervosité ou vos angoisses pour pouvoir vous sentir bien dans votre peau et ce ne sera pas facile.

Gémeaux

La vie de famille reprendra un cours plus calme, la complicité et la tendresse retrouveront leur place.

Cancer

Ne comptez pas trop sur les promesses que l'on vous fera aujourd'hui quel que soit le domaine.

Lion

Ecoutez les messages de votre corps. Votre belle énergie vous pousse parfois à en faire un peu trop.

Vierge

Faites confiance à votre charme naturel. Il sera inutile d'en rajouter !

Balance

Profitez à fond de cette période bénéfique pour votre travail et tirez parti de toutes les occasions qui se présenteront.

Scorpion

Il est peut-être temps d'envisager de faire des économies pour financer un projet qui vous tient à cœur depuis quelque temps déjà.

Sagittaire

Ne vous imposez pas un rythme de travail trop intense. Vous devrez garder l'esprit ouvert et vous laisser aller dans le sens du courant.

Capricorne

Vous remettrez en cause votre façon de travailler. Pourquoi ne pas accepter un stage ou une formation pour pouvoir évoluer plus rapidement ?

Verseau

La journée sera intense mais vous vous sentirez libéré en fin de journée !

Poissons

Vous ferez de réels efforts pour renforcer vos liens familiaux et donner à votre foyer une base toujours plus solide.

