Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 30 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 30/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 30 septembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Faites le ménage dans vos relations, certains "amis" vont finir par devenir des parasites.

Taureau

Tout ne se passera pas comme vous l'espériez. Vous devrez prendre votre mal en patience surtout si vous êtes célibataire.

Gémeaux

Vous affronterez les obstacles de cette journée avec une certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large de votre avenir professionnel.

Cancer

Une bonne organisation sera indispensable aujourd'hui. Vous serez un peu débordé.

Lion

Votre attitude un peu fataliste ne vous aidera pas à repartir du bon pied. Soyez volontaire !

Vierge

Faire le strict nécessaire sera déjà un travail énorme. Vous n'êtes pas prêt à entamer un travail de fond.

Balance

De nouvelles voies s'offrent à vous, à explorer prudemment mais sans freins inutiles. Ne craignez pas d'avancer dans l'inconnu.

Scorpion

Votre manque de confiance en vous risque de perturber la bonne entente qui régnait dans votre couple.

Sagittaire

Vous trouverez plus facilement votre place au sein de votre couple. Vous vous sentirez mieux compris et mieux aimé.

Capricorne

Il y aura un risque de querelles autour de vous. Restez zen et évitez de prendre parti.

Verseau

Vous déborderez d'énergie et c'est une bonne chose à condition que vous ne vous laissiez pas emporter par ce tonus.

Poissons

Vous êtes sur la bonne voie, n'ayez aucun doute là-dessus. Réglez définitivement les petits problèmes qui vous empêchent de progresser.

