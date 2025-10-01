En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Selon Didier Thibault, directeur du Zénith, "le spectateur a changé sa façon de consommer"

Loisir. Avec plus de 100 concerts programmés cette saison, le Zénith de Rouen surfe sur une bonne dynamique avec de plus en plus de spectateurs au rendez-vous. Interview de son directeur, Didier Thibault.

Publié le 01/10/2025 à 11h05 - Par Alexandre Leno
Rouen. Selon Didier Thibault, directeur du Zénith, "le spectateur a changé sa façon de consommer"
Didier Thibault, directeur du Zénith de Rouen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La nouvelle saison du Zénith de Rouen est lancée. Didier Thibault, le directeur, se confie sur la bonne dynamique de la salle de spectacle qui retrouve des couleurs depuis les années difficiles de la pandémie.

Quelles sont vos ambitions cette année ?

"On prévoit plus de 100 concerts cette saison contre environ 90 sur la saison précédente. On s'attend à dépasser la barre des 300 000 spectateurs sur la prochaine saison sachant que nous étions à 275 000 sur la dernière."

Les chiffres augmentent,
jusqu'où peut aller le Zénith ?

"On ne sait pas car il y a aussi une réalité économique. Le prix de la place de spectacle est de plus en plus cher en raison de l'inflation. Pour le moment ça n'a pas l'air de gêner le spectateur qui lui a peut-être changé sa façon de consommer en mettant plus d'argent dans le spectacle vivant que peut-être la restauration, le cinéma ou éventuellement les vêtements, etc. Cela est peut-être dû au Covid ou au contexte social économique. Jusqu'où ça va aller ? Je serais incapable de le dire aujourd'hui mais on voit bien que les spectateurs ont envie de sortir et de se divertir."

Qu'est-ce qui marche le plus au Zénith ?

"On constate que l'humour prend le pas, nous avons aussi une prédominance de ce qu'on appelle les 'tributes' ou les 'covers' c'est-à-dire des spectacles sur des groupes qui ont existé ou qui tournent moins, je pense à Abba, à Balavoine, Goldman, etc. Encore cette année, il y aura beaucoup de spectacles de ce genre. Il y a deux ans nous avions beaucoup de comédie musicale à succès. L'urbain, qui a fait une percée monumentale ces dernières années, est encore bien présent."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Selon Didier Thibault, directeur du Zénith, "le spectateur a changé sa façon de consommer"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple