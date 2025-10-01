Rouen. Selon Didier Thibault, directeur du Zénith, "le spectateur a changé sa façon de consommer"

La nouvelle saison du Zénith de Rouen est lancée. Didier Thibault, le directeur, se confie sur la bonne dynamique de la salle de spectacle qui retrouve des couleurs depuis les années difficiles de la pandémie.

Quelles sont vos ambitions cette année ?

"On prévoit plus de 100 concerts cette saison contre environ 90 sur la saison précédente. On s'attend à dépasser la barre des 300 000 spectateurs sur la prochaine saison sachant que nous étions à 275 000 sur la dernière."

Les chiffres augmentent,

jusqu'où peut aller le Zénith ?

"On ne sait pas car il y a aussi une réalité économique. Le prix de la place de spectacle est de plus en plus cher en raison de l'inflation. Pour le moment ça n'a pas l'air de gêner le spectateur qui lui a peut-être changé sa façon de consommer en mettant plus d'argent dans le spectacle vivant que peut-être la restauration, le cinéma ou éventuellement les vêtements, etc. Cela est peut-être dû au Covid ou au contexte social économique. Jusqu'où ça va aller ? Je serais incapable de le dire aujourd'hui mais on voit bien que les spectateurs ont envie de sortir et de se divertir."

Qu'est-ce qui marche le plus au Zénith ?

"On constate que l'humour prend le pas, nous avons aussi une prédominance de ce qu'on appelle les 'tributes' ou les 'covers' c'est-à-dire des spectacles sur des groupes qui ont existé ou qui tournent moins, je pense à Abba, à Balavoine, Goldman, etc. Encore cette année, il y aura beaucoup de spectacles de ce genre. Il y a deux ans nous avions beaucoup de comédie musicale à succès. L'urbain, qui a fait une percée monumentale ces dernières années, est encore bien présent."