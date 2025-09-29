Cotentin. La vedette de croisière La Belle de Carentan vendue aux enchères

La Belle de Carentan, une vedette de croisière en mer de 16 mètres de long et d'une capacité de 64 passagers, est mise en vente aux enchères par l'étude Rois & Vauprès Enchères ce lundi 29 septembre.

Liquidation judiciaire

Cette vente intervient après la liquidation judiciaire de la société Cap Saint-Marcouf qui assurait les sorties en mer du navire construit en 1977. Estimation entre 80 000 et 280 000 euros.

La vente se déroule ce lundi 29 septembre à 15 heures. Détails et caractéristiques techniques sur le site de la vente.