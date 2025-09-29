En ce moment Too Sweet HOZIER
Près du Havre. Un corps retrouvé dans la rivière La Lézarde

Sécurité. Un corps sans vie a été retrouvé dans la rivière La Lézarde, dimanche 28 septembre, à Harfleur. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années. Une enquête est en cours.

Publié le 29/09/2025 à 08h24 - Par Gilles Anthoine
Le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé dans La Lézarde à Harfleur. - Google Street View

Une terrible découverte, dimanche 28 septembre vers 19h30. Un corps sans vie a été retrouvé, gisant dans la vase, sur les berges de la rivière La Lézarde, impasse Raoul Ancel à Harfleur.

Identification en cours

Une équipe aquatique des sapeurs-pompiers est intervenue pour sortir le corps de l'eau. Les secours n'ont pu que constater le décès.

La police s'est rendue sur les lieux pour ouvrir une enquête et déterminer l'origine de ce drame. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années dont l'identification est en cours.

