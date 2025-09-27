Orne. Une panière à linge prend feu dans un institut de beauté, trois employés au chômage technique

Ce samedi 27 septembre vers 15h30, un incendie s'est déclaré au niveau d'une panière à linge dans un institut de beauté situé au 11 place du Général Leclerc à La Ferté Macé.

Un important dégagement de fumée

Selon les pompiers le feu a provoqué "un important dégagement de fumée". Il n'y a pas eu de victime et les flammes ne se sont pas propagées. Trois employés du magasin Nature Zen sont au chômage technique.

L'intervention a pris fin vers 17h.