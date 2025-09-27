En ce moment YOUR WOMAN WHITE TOWN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Une panière à linge prend feu dans un institut de beauté, trois employés au chômage technique

Sécurité. Un incendie s'est déclaré ce samedi 27 septembre au sein d'un institut de beauté à la Ferté Macé dans l'Orne. Il n'y a pas eu de blessés mais trois employés sont au chômage technique.

Publié le 27/09/2025 à 17h32 - Par Justine Carrère
Orne. Une panière à linge prend feu dans un institut de beauté, trois employés au chômage technique
Ce samedi 27 septembre, un incendie s'est déclaré au niveau d'une panière à linge dans un institut de beauté à la Ferté Macé. Trois employés sont au chômage technique. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce samedi 27 septembre vers 15h30, un incendie s'est déclaré au niveau d'une panière à linge dans un institut de beauté situé au 11 place du Général Leclerc à La Ferté Macé.

A lire aussi. Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Trois personnes mises en examen et placées en détention provisoire

Un important dégagement de fumée

Selon les pompiers le feu a provoqué "un important dégagement de fumée". Il n'y a pas eu de victime et les flammes ne se sont pas propagées. Trois employés du magasin Nature Zen sont au chômage technique.

L'intervention a pris fin vers 17h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Une panière à linge prend feu dans un institut de beauté, trois employés au chômage technique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple