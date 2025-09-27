Orne. Un feu ravage 1 000m3 de copeaux de bois, 20 pompiers mobilisés

Les pompiers sont intervenus ce samedi 27 septembre vers 10h30 pour un incendie qui s'est déclaré au niveau de tas de copeaux de bois de l'entreprise Biocombustible à Merlerault-le-Pin, ancienne commune de Nonant-le-Pin.

Pas de blessé

Il n'y a pas eu de blessé, mais le feu a ravagé 1 000m3 de copeaux de bois sans que les flammes ne se propagent. Selon les pompiers, le feu était éteint vers 15h. Au total, ils étaient 20 à intervenir.