Orne. Un feu ravage 1 000m3 de copeaux de bois, 20 pompiers mobilisés

Sécurité. Un incendie s'est déclaré ce samedi 27 septembre dans l'Orne à Merlerault-le-Pin. Un tas de copeau de bois a pris feu. Il n'y a pas eu de victimes et les pompiers sont intervenus.

Publié le 27/09/2025 à 18h00 - Par Justine Carrère
Un feu s'est déclaré au niveau d'un tas de copeaux de bois ce samedi 27 septembre dans l'Orne, à Merlerault-le-Pin. Les pompiers sont intervenus. - Illustration

Les pompiers sont intervenus ce samedi 27 septembre vers 10h30 pour un incendie qui s'est déclaré au niveau de tas de copeaux de bois de l'entreprise Biocombustible à Merlerault-le-Pin, ancienne commune de Nonant-le-Pin.

A lire aussi. Orne. Une panière à linge prend feu dans un institut de beauté, trois employés au chômage technique

Pas de blessé

Il n'y a pas eu de blessé, mais le feu a ravagé 1 000m3 de copeaux de bois sans que les flammes ne se propagent. Selon les pompiers, le feu était éteint vers 15h. Au total, ils étaient 20 à intervenir.

