En ce moment (YOU DRIVE ME) CRAZY BRITNEY SPEARS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sécurité. 16 migrants qui tentaient de partir de Saint-Aubin-sur-Mer pris en charge par la mairie de Dieppe

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre, 16 migrants tentent de partir de Saint-Aubin-sur-Mer mais en raison d'une avarie moteur et des conditions météorologiques, ils sont rapatriés puis pris en charge par la mairie de Dieppe.

Publié le 27/09/2025 à 14h05 - Par Justine Carrère
Sécurité. 16 migrants qui tentaient de partir de Saint-Aubin-sur-Mer pris en charge par la mairie de Dieppe
Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre, 16 migrants tentent de partir de Saint-Aubin-sur-Mer mais la Société nationale de sauvetage en mer a été mobilisée pour rejoindre l'embarcation et l'escorter jusqu'aux eaux britanniques. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La préfecture de Seine-Maritime l'a annoncé ce samedi 27 septembre peu avant midi. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre, "16 migrants, à bord d'une embarcation au départ de Saint-Aubin-sur-Mer, ont tenté de rejoindre l'Angleterre". Ils ont finalement été pris en charge par la mairie de Dieppe.

A lire aussi. Seine-Maritime. Une trentaine de migrants ont été interceptés sur les côtes avant leur départ vers l'Angleterre

Les migrants pris en charge

Vers 1h30 cette nuit-là, à la demande du CROSS Gris-Nez, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a été mobilisée pour rejoindre l'embarcation et l'escorter jusqu'aux eaux britanniques et s'assurer de la sécurité de la traversée. Selon la préfecture, durant la traversée, en raison des conditions climatiques et d'une avarie moteur, "il a été décidé de les rapatrier". Les migrants ont débarqué à Dieppe à 8h30 ce samedi 27 au matin. Les 16 hommes, qui ont déclaré être de nationalité yéménite, palestinienne et syrienne, ont été pris en charge à leur arrivée par les services de la mairie de Dieppe, qui a mis à disposition un gymnase pour permettre la réalisation d'un bilan sanitaire par le SAMU avec l'appui des pompiers.

Le sous-préfet de permanence se rend sur place

A l'issue de cette prise en charge sanitaire, les auditions par les services de police ont débuté pour analyser leur situation au regard du droit au séjour et prendre les mesures administratives nécessaires. Le sous-préfet de permanence s'est rendu sur place pour "superviser la coordination des dispositifs de prise en charge et des démarches administratives", a indiqué la préfecture. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sécurité. 16 migrants qui tentaient de partir de Saint-Aubin-sur-Mer pris en charge par la mairie de Dieppe
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple