Sécurité. 16 migrants qui tentaient de partir de Saint-Aubin-sur-Mer pris en charge par la mairie de Dieppe

La préfecture de Seine-Maritime l'a annoncé ce samedi 27 septembre peu avant midi. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre, "16 migrants, à bord d'une embarcation au départ de Saint-Aubin-sur-Mer, ont tenté de rejoindre l'Angleterre". Ils ont finalement été pris en charge par la mairie de Dieppe.

Les migrants pris en charge

Vers 1h30 cette nuit-là, à la demande du CROSS Gris-Nez, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a été mobilisée pour rejoindre l'embarcation et l'escorter jusqu'aux eaux britanniques et s'assurer de la sécurité de la traversée. Selon la préfecture, durant la traversée, en raison des conditions climatiques et d'une avarie moteur, "il a été décidé de les rapatrier". Les migrants ont débarqué à Dieppe à 8h30 ce samedi 27 au matin. Les 16 hommes, qui ont déclaré être de nationalité yéménite, palestinienne et syrienne, ont été pris en charge à leur arrivée par les services de la mairie de Dieppe, qui a mis à disposition un gymnase pour permettre la réalisation d'un bilan sanitaire par le SAMU avec l'appui des pompiers.

Le sous-préfet de permanence se rend sur place

A l'issue de cette prise en charge sanitaire, les auditions par les services de police ont débuté pour analyser leur situation au regard du droit au séjour et prendre les mesures administratives nécessaires. Le sous-préfet de permanence s'est rendu sur place pour "superviser la coordination des dispositifs de prise en charge et des démarches administratives", a indiqué la préfecture.