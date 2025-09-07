En ce moment We are the champions QUEEN
Seine-Maritime. Une trentaine de migrants ont été interceptés sur les côtes avant leur départ vers l'Angleterre

Sécurité. Une trentaine de migrants ont été pris en charge sur les côtes de Seine-Maritime, samedi 6 septembre, après une tentative de traversée de la Manche. Six OQTF (obligation de quitter le territoire) ont été prononcées à l'issue d'un bilan administratif après l'opération.

Publié le 07/09/2025 à 09h12 - Par Alexandre Leno
Une obligation de quitter le territoire a été prononcée à l'encontre de six réfugiés ayant tenté la traversée.  - Tendance Ouest

D'après la préfecture de Seine-Maritime, 35 migrants ont été pris en charge sur le littoral, samedi 6 septembre, après une tentative de traversée de la Manche vers l'Angleterre.

"Dix migrants, dont cinq enfants, ont été pris en charge sur la commune de Veules-les-Roses. 25 migrants majeurs ont par ailleurs été découverts dans la commune de La Chapelle-sur-Dun", expliquent les services de l'Etat. L'opération a été coordonnée "avec l'appui des maires de Veules-les-Roses et de La Chapelle-sur-Dun, ainsi que de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre".

Six OQTF prononcées

Les réfugiés principalement originaires de Syrie, du Koweït du Yémen mais aussi d'Iran, de Palestine, de Tunisie, d'Arabie saoudite et d'Egypte ont été regroupés dans des salles communales pour un bilan administratif. Six obligations de quitter le territoire ont été notifiées.

