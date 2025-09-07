Seine-Maritime. Une trentaine de migrants ont été interceptés sur les côtes avant leur départ vers l'Angleterre

D'après la préfecture de Seine-Maritime, 35 migrants ont été pris en charge sur le littoral, samedi 6 septembre, après une tentative de traversée de la Manche vers l'Angleterre.

"Dix migrants, dont cinq enfants, ont été pris en charge sur la commune de Veules-les-Roses. 25 migrants majeurs ont par ailleurs été découverts dans la commune de La Chapelle-sur-Dun", expliquent les services de l'Etat. L'opération a été coordonnée "avec l'appui des maires de Veules-les-Roses et de La Chapelle-sur-Dun, ainsi que de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre".

• A lire aussi. Seine-Maritime. 49 migrants repérés à Varengeville-sur-Mer, dont 7 enfants

Six OQTF prononcées

Les réfugiés principalement originaires de Syrie, du Koweït du Yémen mais aussi d'Iran, de Palestine, de Tunisie, d'Arabie saoudite et d'Egypte ont été regroupés dans des salles communales pour un bilan administratif. Six obligations de quitter le territoire ont été notifiées.