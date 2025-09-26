En ce moment Lola (feat Hoshi et Nicola Sirkis) SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Un char de la Seconde Guerre mondiale a été la cible de tags

Sécurité. Des tags ont été réalisés sur le char Churchill Avre, exposé à Lion-sur-Mer, près de Caen. L'association Maple Leaf s'est empressée de les effacer.

Publié le 26/09/2025 à 09h31 - Par Jimmy Joubert
Près de Caen. Un char de la Seconde Guerre mondiale a été la cible de tags
Des tags ont été réalisés sur le char Churchill Avre, exposé à Lion-sur-Mer. - Association Maple Leaf

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Nous avons effacé la bêtise humaine", peut-on lire sur une publication de l'association Maple Leaf, qui entretient le souvenir des troupes du Commonwealth ayant combattu en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière s'est empressée de nettoyer le char Churchill Avre, exposé à Lion-sur-Mer, près de Caen où des tags ont été réalisés en début de semaine et découvert lundi 22 septembre.

Une plainte devrait être déposée

Sur ce char, il est inscrit le symbole anarchiste, la phrase "Born to kill" (Né pour tuer), ainsi que le symbole "Peace and Love". Il semblerait que le char d'Hermanville-sur-Mer ait connu le même sort. Une plainte devrait être déposée par la municipalité de Lion-sur-Mer.

• A lire aussi. Calvados. Alcoolisée, elle percute un char de la Seconde Guerre mondiale utilisé lors du Débarquement de Normandie

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. Un char de la Seconde Guerre mondiale a été la cible de tags
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple