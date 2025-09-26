Près de Caen. Un char de la Seconde Guerre mondiale a été la cible de tags

"Nous avons effacé la bêtise humaine", peut-on lire sur une publication de l'association Maple Leaf, qui entretient le souvenir des troupes du Commonwealth ayant combattu en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière s'est empressée de nettoyer le char Churchill Avre, exposé à Lion-sur-Mer, près de Caen où des tags ont été réalisés en début de semaine et découvert lundi 22 septembre.

Une plainte devrait être déposée

Sur ce char, il est inscrit le symbole anarchiste, la phrase "Born to kill" (Né pour tuer), ainsi que le symbole "Peace and Love". Il semblerait que le char d'Hermanville-sur-Mer ait connu le même sort. Une plainte devrait être déposée par la municipalité de Lion-sur-Mer.

• A lire aussi. Calvados. Alcoolisée, elle percute un char de la Seconde Guerre mondiale utilisé lors du Débarquement de Normandie