Calvados. Alcoolisée, elle percute un char de la Seconde Guerre mondiale utilisé lors du Débarquement de Normandie

Un accident peu commun. Ce samedi 8 février au matin, une femme alcoolisée conduisant une voiture a percuté un char de la Seconde Guerre mondiale utilisé lors du Débarquement du 6 juin 1944 à Lion-sur-Mer dans le Calvados, a indiqué l'AFP.

La voiture endommagée

Vers 6h, "on a une personne qui a eu un accident là et qui effectivement a percuté les plots et qui est rentrée dans le char. C'est un char qui est positionné en fait sur un trottoir", ont indiqué les gendarmes à l'AFP. "La voiture, elle, est bien endommagée, mais le char ça va", ont ajouté les gendarmes. La conductrice, une quadragénaire, n'a pas été blessée et était alcoolisée.

Le char avait été offert par le général Ian Harris en 1944

Ce char de type Churchill Avre [Armoured vehicule royal engineers, NDLR], dont la tourelle était munie d'un lance projectile de 290mm, appartenait à la 79e division blindée britannique, unité de blindés spéciaux. Le char, situé à la sortie ouest de la ville sur la D514, près du monument de la Libération, a été offert par le général Ian Harris qui commandait le 2e bataillon de la Royal Ulster rifles le 6 juin 1944.

Avec AFP