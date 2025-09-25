Rock in Evreux. L'association organisatrice en cessation de paiement... Mais le festival survit

Le festival Rock in Evreux est mort. Vive le festival Rock in Evreux.

L'association Normandie Rock, qui organisait le festival, s'est déclarée en cessation de paiements lors de la réunion des membres du bureau du 24 septembre, indique la mairie d'Evreux dans un communiqué, en précisant qu'il était impossible de prendre en charge le déficit cumulé qui dépasse les 900 000 euros.

Mais la Ville fait une autre annonce dans le même document. Elle reprendra l'organisation du festival dans le cadre d'une convention avec l'Agglomération Evreux Portes de Normandie. "L'objectif est clair : permettre au rock de continuer à résonner et à faire vibrer Evreux."

Au mois de juin 2025, le festival avait accueilli sur deux jours à l'hippodrome de Navarre Nada Surf, Yodelice, Louis Bertignac ou encore Groundation.