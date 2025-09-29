Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 29 septembre

Bélier

Vous pourriez faire une découverte inattendue en surfant sur le Net. Préparez votre cœur à recevoir l'amour que vous espériez tant.

Taureau

Même si tout n'est pas parfait, sachez profiter à fond des bons moments qui vous attendent.

Gémeaux

Vous serez tout entier tourné vers la réalisation de vos objectifs professionnels et vous vous montrerez parfait en capitaine de navire.

Cancer

Méfiez-vous des tentations qui, si vous y cédiez, pourraient vous coûter très cher.

Lion

Allégez vos repas, si vous voulez garder la ligne. Vous avez le temps de faire des excès !

Vierge

Votre furieuse envie de vous amuser pourrait nuire à votre travail. Il y a un temps pour tout, ne l'oubliez pas !

Balance

Vous avez tendance à abuser des bonnes choses et ce n'est pas très bon pour votre santé.

Scorpion

Un conseil : attendez un peu si vous avez envie de repeindre ou de redécorer votre intérieur.

Sagittaire

Votre manque de confiance en vous commence à influer sur votre moral et vous avez envie de baisser les bras.

Capricorne

Pour une fois, remettez à demain certaines démarches car vous ne seriez pas très efficace.

Verseau

Vous êtes branché sur 10 000 volts, et vous vous agitez dans tous les sens. Calmez-vous !

Poissons

Certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de votre gentillesse. Ne vous laissez pas entraîner dans des comportements auxquels vous n'adhérez pas.