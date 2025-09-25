Elbeuf. Un poids lourd percute un piéton, un septuagénaire en arrêt cardio-respiratoire

Un poids lourd a percuté un piéton, jeudi 25 septembre vers 9h15, rue des Martyrs à Elbeuf. Le piéton de 76 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Une équipe du Smur s'est rendue sur les lieux pour prendre en charge la victime.

La police mobilisée

L'intervention mobilise 10 sapeurs-pompiers. La police s'est aussi rendue sur zone pour réguler la circulation et déterminer l'origine exacte de l'accident.

• A lire aussi. [Photos + vidéos] Orne. Le château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés