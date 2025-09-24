Oissel. BRI, RAID, brigade équestre… L'école de police ouvre ses portes au public en octobre

A vos agendas ! L'école de police de Oissel organise une journée portes ouvertes samedi 4 octobre prochain. De 9h à 18h, le public est invité à découvrir ces infrastructures. En 2022 et en 2023, l'événement a accueilli 5 000 visiteurs et l'an passé, la journée n'avait pas eu lieu en raison des Jeux olympiques de Paris.

Découvrir des unités d'élite

A l'occasion de cette journée portes ouvertes, le public découvrira un site de 66 hectares et 38 bâtiments. Au total, ils sont 700 élèves gardiens de la paix et policiers adjoints à être formés à l'école de police de Oissel, deuxième plus grand site de France. Samedi 4 octobre, une grande partie des métiers de la police y seront représentés. Le public découvrira de près deux unités d'élite : le RAID et la BRI. Références internationales dans la lutte antiterroriste, le grand banditisme et les interventions à haut risque, ces forces spéciales incarnent l'exigence et la technicité de la police française. Sur place, vous retrouverez aussi d'autres brigades : équestre, fluviale, canine ainsi que les CRS, etc.

Les démonstrations et les initiations prévues

Des démonstrations seront aussi effectuées lors de la journée portes ouvertes. Des initiations aux sports et techniques de défense, de menottage, de palpations sont également au programme et une exposition sur les véhicules anciens et actuels de la police sera présentée.

Vendredi 3 octobre, la journée portes ouvertes sera dédiée aux collégiens et lycéens. Samedi 4 octobre, elle accueillera l'ensemble du public.

Pratique. Ecole nationale de police Rouen-Oissel, Quartier Faidherbe, Oissel.