En ce moment J'ai changé KENDJI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Oissel. BRI, RAID, brigade équestre… L'école de police ouvre ses portes au public en octobre

Sécurité. Comme chaque année, sauf en 2024 en raison des Jeux olympiques de Paris, l'école nationale de police de Oissel organise une journée portes ouvertes samedi 4 octobre.

Publié le 24/09/2025 à 18h05 - Par Justine Carrère
Oissel. BRI, RAID, brigade équestre… L'école de police ouvre ses portes au public en octobre
Samedi 4 octobre, l'école nationale de police de Oissel organise une journée portes ouvertes. - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A vos agendas ! L'école de police de Oissel organise une journée portes ouvertes samedi 4 octobre prochain. De 9h à 18h, le public est invité à découvrir ces infrastructures. En 2022 et en 2023, l'événement a accueilli 5 000 visiteurs et l'an passé, la journée n'avait pas eu lieu en raison des Jeux olympiques de Paris.

A lire aussi. [Enquête]. Une journée avec les élèves de l'école nationale de police de Oissel

Découvrir des unités d'élite

A l'occasion de cette journée portes ouvertes, le public découvrira un site de 66 hectares et 38 bâtiments. Au total, ils sont 700 élèves gardiens de la paix et policiers adjoints à être formés à l'école de police de Oissel, deuxième plus grand site de France. Samedi 4 octobre, une grande partie des métiers de la police y seront représentés. Le public découvrira de près deux unités d'élite : le RAID et la BRI. Références internationales dans la lutte antiterroriste, le grand banditisme et les interventions à haut risque, ces forces spéciales incarnent l'exigence et la technicité de la police française. Sur place, vous retrouverez aussi d'autres brigades : équestre, fluviale, canine ainsi que les CRS, etc.

Les démonstrations et les initiations prévues

Des démonstrations seront aussi effectuées lors de la journée portes ouvertes. Des initiations aux sports et techniques de défense, de menottage, de palpations sont également au programme et une exposition sur les véhicules anciens et actuels de la police sera présentée.

Vendredi 3 octobre, la journée portes ouvertes sera dédiée aux collégiens et lycéens. Samedi 4 octobre, elle accueillera l'ensemble du public.

Pratique. Ecole nationale de police Rouen-Oissel, Quartier Faidherbe, Oissel.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Oissel. BRI, RAID, brigade équestre… L'école de police ouvre ses portes au public en octobre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple